²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÂçÄêÈÖ¡¢¥«¥ì¡¼¡£¸¥Î©¤¬²¿¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤È¤­¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÂç¿ÍÍÑ¤Î¼è¤êÊ¬¤±Ä´Íý¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´Å¸ý¥«¥ì¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áá¤¤»Ò¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¿É¸ý¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡ª±½¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥«¥ì¡¼¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¿É¤«¤Ã¤¿¡ªÈÔ²ó¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤âÂç¿Í¤ÈÆ±¤¸¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÈÄí¤Î¡¢¤È¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÆÏ¤¤¤¿SOS¤Ç¤¹¡£»Ô