Ç¾¹¼ºÉ¤äÂÎ¤ËÊÑÄ´¤ò¤­¤¿¤¹¸¶°ø¤Ë¡ªÌô¤Ç·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¤È´í¸±¤ÊÍýÍ³ »àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¶­³¦Àþ¤Ï£±6£°mmHg¤«¤é Ìô¤Ç¤Î¹ß°µ¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉô¤ÎÂç¶ûÍÛ°ì¶µ¼ø¤é¤¬Ìó£´Ëü¿Í¤ÎÇ¾Â´Ãæ´µ¼Ô¤È°ìÈÌ¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Î¾ÉÎãÊÌ¤ÎÈæ³Ó¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ß°µ¼£ÎÅÃæ¤Î¿Í¤Ï¹â·ì°µ¤ÇÌ¤¼£ÎÅ¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬Ìó£²ÇÜ¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ç¾¹¼ºÉ¤Ï¡¢Ç¾¤Î·ì´É