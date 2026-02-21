©ABCテレビ・ストームレーベルズ 伊野尾慧、松本穂香がW主演を務めるドラマ「50分間の恋人」（毎週日曜よる10時15分～／ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流(伊野尾)と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆(松本)が繰り広げるズレきゅんラブコメディだ。“30回の弁当契約”を通して、昼休みの50分間を過ごすうちに少しずつ心を通わせてきた二人。そんな中、晴流と菜