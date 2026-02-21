¸½Âå¤Î¼ÖºÜ²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ÇÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥ªÉ¾ÏÀ²È¡¦ÌîÂ¼¥±¥ó¥¸¤¬JAIA¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡Ë¤Ë¤ÆºÇ¿·5¼Ö¼ï¤Ë»î¾è¤·¡¢¥ì¥ó¥¸¥íー¥Ðー¤ÎMeridian¡¢¥Ü¥ë¥Ü/VW¤ÎHarman KardonÀ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¼Ö¤ÎÆÃÀ­¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¹â¼¡¸µ¤Î¥µ¥¦¥ó¥ÉÂÎ¸³¤«¤é¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¼Ö¤È²»³Ú¤Î¡Ö¤¤¤¤´Ø·¸¡×¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤è¤¦¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¿·¤Î¼Ö¤òÁö¹Ô¤È²»¶Á¥·¥¹