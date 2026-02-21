¢£3¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¥Ýー¥º¤ò¤­¤á¤¿¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¦Ãö¼íÁóÌï¤Î¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦Travis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¦KEY TO LITÃö¼íÁóÌï¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ 2·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤ÈÃö¼í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤á¤¶¤»¡ªÎÁÍý¥¢¥¤¥É¥ë¼·¸Þ»°³ÝKITCH