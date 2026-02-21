´Ú¹ñ¤Ç¡¢µÕÁö¤·¤Æ¤­¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¾×·â¤Ç¼ÖÂÎ¤ÏÉâ¤­¾å¤¬¤ê¡¢ÉôÉÊ¤Ï»¶Íð¡£¸å¤í¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤â´í¤¦¤¯´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤«¤±¤¿¡£»ö¸Î¸å¡¢µÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿±¿Å¾¼ê¤¬Áê¼ê¤ËÅÜ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¼«¤é¤Î²á¼º¤Ëµ¤ÉÕ¤­¡¢¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÕÁö¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ´Ú¹ñ¤ÎÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼µ¢¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¡¢1Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎµÕÁö¤À¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¾èÍÑ¼Ö