Image: ¥¨¥ì¥³¥à µ¡Ç½¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤¬ÎÉ¤­¡£ÉÊÇö¤¬Â³¤¤¤¿Nintendo Switch 2¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¡¢Amazon¤Ç¤â¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¡¢¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡ª¤½¤ó¤ÊSwitch 2¤Ë¸þ¤±¤¿¼þÊÕµ¡´ï¡¢²÷Å¬²½¥Ä¡¼¥ë¤â³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¥É¥·¥É¥·¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¨¥ì¥³¥à¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Switch 2¤ÎÎä¤ä¤·Êý¡£¿·À½ÉÊ¤Î¡ÖNINTENDO SWITCH 2 ÎäµÑ¥Õ