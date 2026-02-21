¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥é¥²¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZERO HALLIBURTON(¥¼¥í¥Ï¥ê¥Ð¡¼¥È¥ó)¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é½é¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖZ PACK LTD DN (¥¼¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯ LTD DN)¡×¤ò2·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦ÀìÌçÅ¹¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¡£¡ÖZ PACK LTD DN¡×¤Ï¡¢ÂÑµ×À­¤ÈËÉ¿åÀ­¤ò¹â¤á¤ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£Z PACK LTD DNÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥¨