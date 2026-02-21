Á°Â­¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤³¤Ø»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ç­¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÄÞÀÚ¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«»¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡©¸­¤¹¤®¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï62ËüÉ½¼¨¤òÆÍÇË¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¦¤¨¤Ë³Ø½¬Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥­¥ã¥Ã¥È¡×¡Ö¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§Á°Â­¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç­¢ª¡ØÄÞÀÚ¤ê¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡Ä¸­¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡Û »ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬