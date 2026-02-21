¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÌ¤Íè¤ÎÃÈË¼Éþ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ãå¤ëÃÈË¼¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤ÎÃÈË¼Éþ¤Ç¤¹¡£¡ÖMakuake¡×¡ÖCAMPFIRE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃ£À®Î¨¿ôÀé¡ó¤ò´ÊÃ±¤ËÃ¡¤­½Ð¤¹¥â¥â¥ó¥¬¤ò³«È¯¤·¤¿Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Îºä°æÍ¦°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÄê°Ê¾å¤Î¥Ë¡¼