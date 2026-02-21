¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Î¡¼¥¹¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÂç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£º£µ¨½é¤Î¼ÂÀï½Ð¾ì¤Ç½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½é²ó1»à¤«¤é¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢Äã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀþ¤Ë¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£3²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï24Ç¯10·î¤Ë¼õ¤±¤¿±¦¸ª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Çºòµ¨¤Ï55»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï6»î¹ç¡£º¸