¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖµìÂçºåÅ´Æ»µµÀ¥ð«Æ»¡×¤«¤Ä¤Æ¡ÖÃÏ¤¹¤Ù¤ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø²õ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤¿Å´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¥³¥ì¡Ä¡ª¡ÛÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤ÇËä¤â¤ì¤¿¡ÈÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¾ì½ê¤ÏÂçºåÉÜÇð¸¶»Ô¡£JRÂçÏÂÏ©Àþ¡Ê´ØÀ¾ËÜÀþ¡Ë¤Î²ÏÆâ·ø¾å±Ø¤«¤éÅÌÊâ10¿ôÊ¬¤Î¡Öµµ¤ÎÀ¥ÃÏ¤¹¤Ù¤ê¡×ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÂçÏÂÀî²ÏÀî»öÌ³½ê¤¬ÃÏ¤¹¤Ù¤êÂÐºö¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢°ì