ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Î¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¡£¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ­¤Î¸½¾õ¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ã¤­Ã´¤¤¼ê¤¬Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó350Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¡Ö¿¼À¥¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¡×¡£ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤ÎÅìÆó¸ýÃÏ¶è¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö¤Ç¤¯¤ÎÉñ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢1977Ç¯¤Ë¡ÖÈø¸ý¤Î¤Ç¤¯¤Þ¤ï¤·¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ç50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¼èÀî¥À¥à·úÀß¤Î¤¿¤á¤Ë½¸Íî¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µìÈø¸ýÂ¼¤Î¿¼À¥ÃÏ¶è¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¡Ö¿¼À¥¤Ç