£³·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¶¯²½¹ç½ÉÂè£³¥¯¡¼¥ë£±ÆüÌÜ¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡ËÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÈó¸ø³«Îý½¬¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£ÊóÆ»¿Ø¤òÄù¤á½Ð¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£Èó¸ø³«Îý½¬¤Ï£±£·¡¢£±£¹Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯²½¹ç½É¤Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·