¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜÍüºÚ¡Ê32¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥Ò¥Ã¥×ºÝÎ©¤Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö±Æ¤¢¤½¤Ó¡ÁÈ¯ÇäÃæ¤ÎFLASH¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¤ÃÄÁ¤·¤¯¤ª¤Á¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç°Ø»Ò¤ËÉ¨¤ò¾è¤»¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¡¦¥Æ¡¦¥­¡×¡ÖNICE¥Ð¥Ç¥£¡¼¡×¡ÖÄø¤è¤¯ÃÃ¤¨¤Æ¤Æ¡¢åºÎï¡×¡ÖÂÎ°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¶ËÜ