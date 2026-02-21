¥Ð¥¤¥¯¤È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¥Û¥ó¥À¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥â¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖNavi¡Ê¥Ê¥Ó¡Ë¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¸å¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤ÇÁ´ÊÆ¶þ»Ø¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¸Ø¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¡È¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê·Ú¤µ¤È