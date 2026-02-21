¥¿¥ì¥ó¥È¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£32Ç¯Á°¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¶Ê¤ò²þ¤á¤ÆÀä»¿¤·¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤«¤éÄ¾ÀÜ¤Î´¶¼Õ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ä¤ë¤Î¤Ï17Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¡£²æ¤Ê¤¬¤éºÇ¹¬¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÊªÀ¨¤¤¿ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ä´á¶ñ¤Ê¤É¤¬½ê¶¹¤·¤È¤Ê¤é¤ó¤ÀÉô²°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¤¦¤·¤í¤æ¤Ó¤µ¤µ¤ìÁÈ¡Ê1987Ç¯²ò»¶¡Ë¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤·¤Æ