·î¤Ø¸þ¤«¤¦±§ÃèÁ¥¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥±¥Ã¥È¡á1·î17Æü¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊNASAÄó¶¡¡¦¶¦Æ±¡ËÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î21Æü¡¢¹ñºÝ·îÃµºº¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡×¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë±§ÃèÈô¹Ô»Î4¿Í¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¤Î·î¼þ²óÈô¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3·î6Æü°Ê¹ß¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥±¥Í¥Ç¥£±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ËÇ³ÎÁ¤òÃíÆþ¤¹¤ëºÇ½ªÃÊ³¬¤Î»î¸³¤¬Ìµ»ö¤Ë´°Î»¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¾å¤²½àÈ÷ºî¶È¤Ï¤Þ¤À»Ä¤ë¤¬¡¢Âç¤­¤Ê´ØÌç