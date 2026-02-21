¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü～2026Ç¯2·î23Æü³«ºÅÃÏ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë·ë²Ì¡§[¥Þ¥Ì¥¨¥ë ¥®¥Êー¥ë / ¥®¥É ¥¢¥ó¥É¥ì¥ª¥Ã¥·] 2 - 0 [¥Õ¥§¥ê¥Ú ¥á¥ê¥¸¥§¥Ë ¥¢¥¦¥Ù¥¹ / ¥Þ¥ë¥»¥í ¥¾¥ë¥Þ¥ó] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂè5Æü¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢Âè3¥·ー¥É¤Î¥Þ¥Ì¥¨¥ë ¥®¥Ê&#125