¢£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¡¿¶á±Æ①～② FANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç ¡ÖºÇ¶á¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥­ーÈ¬ÌÚ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Çµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡× ¡Ö¤Û¤é¥Á¥ç¥³¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡× ¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë°Ï