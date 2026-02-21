ミラノ・コルティナオリンピック™の閉会式について、IOC＝国際オリンピック委員会は、中立な立場の個人資格の選手として出場しているロシアとベラルーシの選手の参加を認めると明らかにしました。IOCの広報部長は20日の記者会見で、22日に行われるミラノ・コルティナオリンピックの閉会式について、ロシアとベラルーシの選手の参加を認めることを理事会で合意したと明らかにしました。2か国の選手はロシアによるウクライナ侵