2024Ç¯¤«¤é¿·¤·¤¤NISA¤ÎÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃù¶âÂç¹ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¹­¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤¾¦ÉÊ¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ãù¶â¤ÈÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤º¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ÀÄã