½÷»ÒSPA!¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ­»ö¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤µ­»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2023Ç¯2·î6Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡áÅ¾¿¦¤Ë·ëº§¤Ë¤È¡¢´Ä¶­¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â½÷Í§Ã£¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£É×¤äÎø¿Í¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Æ±À­¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤Ï¿´¤ª¤­¤Ê¤¯²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±Ê»³¶³»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¤Ë¤â¡¢Âç³Ø»þÂå¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í§Ã£¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤âÈà