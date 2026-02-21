¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤Ï20Æü¡¢ÆüËÜ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£