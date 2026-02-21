½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¶Ïº¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£2·î20Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤¬147Ž¥67ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ224Ž¥90ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Ë¤ï¤º¤«1Ž¥89ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÁá¤¯¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤À¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë