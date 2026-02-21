ÄÁ¤·¤¤»Ö´ê¤ÎÏ¢Åê¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¡¢·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î20Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¸Ä¿Í11¾¡ÌÜ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï400¤òÆÍÇË¤·¡¢MVPÁè¤¤¤Ç¤â4°Ì¤Ø¤ÈÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡©ÆâÀî¤Î¶Ã¤­¤Î¡Ö¹âÂ®Ëþ´Ó¡×Âè1»î¹ç¤Ç¶Ïº¹¤Î4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆâÀî¡£¥Á¡¼¥à¤Ï13ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤­¡¢ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ËÃÛ¤¤¤¿Ãù¶â¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë°ì¾¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Åì