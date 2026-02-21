¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ÎÆó¥³¥é¡¦¥è¥­¥Ã¥Á¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¥è¥­¥Ã¥Á¤¬°úÂà»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ 2015Ç¯¤ËNBA¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥è¥­¥Ã¥Á¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç3ÅÙ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥êー¥°À©ÇÆ¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¯¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤À¥è¥­¥Ã¥Á¤ËÂÐ¤·¡¢»¿¼­¤ÎÀ¼¤Ëº®¤¶¤êÁá´ü°úÂà¤ò±½¤¹