¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï»é¼Á´ÞÍ­ÎÌ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢100g¤¢¤¿¤ê0.1～0.3gÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë¤Ï»é¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ­¼Á¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë°ì²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Ï¿´·ì´É·Ï¤Î·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»é¼Á¤Î¼ïÎà¤ÈÎÌ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©»ö·×²è¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§Éð°æ ¹á¼·¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡ËÄëµþÊ¿À®Âç³Ø·ò¹¯¥á