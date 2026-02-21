¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤ò·ë¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¹ç°Õ¤ò¼é¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡Ö³Æ¹ñ¤Ï¡Ê´ØÀÇ¶¨µÄ¤Î¡Ë¹ç°Õ¤ò¼é¤ë¤À¤í¤¦¡£Á´¤Æ¤Î¹ñ¡¹¤Ë¹ç°Õ¤ò½ç¼é¤·¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¤¡×¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï20Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤Ê¤É¤ËÈ¯Æ°¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ