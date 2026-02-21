スピードスケート女子1500ｍで涙の6位となった郄木美帆選手。姉の郄木菜那さんが戦いを終えて、自身のSNSを更新し、姉妹でのツーショットとともに思いを記しました。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは日本時間21日で大会15日を迎え、スピードスケート女子1500mに出場した郄木選手は、2大会連続銀メダルのこの種目で悲願の頂点を目指したものの6位。悔し涙を流しました。それでも今大会は、500ｍ、1000ｍ、女