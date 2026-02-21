Image: Shutterstock ¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤¬·î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¥Áè¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤È¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î±§Ãè¥ì¡¼¥¹¤¬¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥ÁÃæ¤Ç¤¹¡£NASA ¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹3¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ý¥í°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ­¿Í·îÌÌÃåÎ¦¤òÌÜ»Ø¤¹¾ÝÄ§Åª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¡¢NASA¤Ï·îÃåÎ¦Á¥¡ÊHLS¡Ë¤Î³«È¯¤ò SpaceX ¤Ë°ÑÂ÷¡£ Åö½é¤Ï2024Ç¯¤Î¼Â»Ü¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É