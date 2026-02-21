ÌëÃÙ¤¯¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¸¤¤¬¡Ö¤ª½Ð·Þ¤¨¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¿²¤°¤»¡×¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç2Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÌ²¤½¤¦¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÇÁð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§ÌëÃÙ¤¯¤Ëµ¢Âð¢ªÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¸¤¤¬¡Ø¤ª½Ð·Þ¤¨¡Ù¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡Ø¿²¤°¤»¡Ù¡Û ¿²µ¯¤­¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨ TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤­¤ó¤à¤®¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ëµ¢Âð¤·