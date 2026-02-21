ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê¢¨ºê=¤¿¤Ä¤µ¤­¡¢62¡Ë¤¬20Æü¡¢¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÊÝ¸îÇ­¡¦¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¤¢¤ê¡Û¡Ö¤È¤Æ¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¤»Ò¤Ç¤¹¡×ÀîºêËãÀ¤¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¥Ô¥Î¤Á¤ã¤óÀîºê¤Ï¡Ö¿·¤·¤¯²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Ë¥ã¥ó¥³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹ ¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤È¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É ¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¤Î¥Ô¥Î¤Ç¤¹¡×¡Öº¸ÌÜ¤Ë¾ã³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤È¤Æ¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¤»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£