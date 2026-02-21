¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£°æÍã¤µ¤ó¤Ï2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£°æÍã¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¨¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×º£°æ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤â¸µµ¤¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¸¥à¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Çò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡£°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿ÏÓ¤ä¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂÎ¤Ä¤­¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é