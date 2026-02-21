ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹â¹»Ìµ½þ²½¡×¤ÎÆ°¤­¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸øÎ©¹â¹»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»äÎ©¹â¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»Ù±ç¤¬³È½¼¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤·¤«¤·¹â¹»Ìµ½þ²½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈñÍÑ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»äÎ©¹â¹»¤Î¾ì¹ç¡¢100Ëü±ßÁ°¸å¤Î¼ÂÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»Ìµ½þ²½¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»äÎ©¹â¹»¤È