¡Ö¹­Åç½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²£°Æü¡¢²­Æì¡Ë¹­Åç½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÂè£µ¥¯¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡¦°Â¿Î²°½¡È¬»á¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅçÆâ¡¢±óÆ£¡¢Ãæºê¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡þ¡þ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅçÆâ¡¢±óÆ£¡¢Ãæºê¤À¡£ÅçÆâ¤Ï¡¢Ä¾µå¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï»î¹Ôºø¸íÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«