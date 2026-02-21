NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£2·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè101ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬Æ¯¤¯·§ËÜÂè¸ÞÃæ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÎÉ¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¼Ú¶â¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¡È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡ÉÄ«¥É¥é¤ÎÄË²÷¤µ äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤¬¼¹É®³èÆ°¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Âè100ÏÃ¡£ Âè101ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¤Î¼¹É®³èÆ°¤ËÀº¤ò¤À¤¹¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë¥È¥­¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¡£¤½¤ó¤Ê