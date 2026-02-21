¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û2026Ç¯1·î8Æü¤è¤ê¹¥É¾ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2¡Ù¡£2·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¡Ö¥¹¥ì¥¤¥Ö¤ÎÈÕ²Æ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î2¡¦ÆâÅÄ¿¿Îé¡ÖLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤¬½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¶õÀÞ¤¬¥¿¥­¥·¡¼¥É»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢µþ¹á¤ò¤Ï¤¸¤á¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿ËâËÉÂâ¤ÎÌÌ¡¹¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë