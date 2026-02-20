¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛSir Vanity¤ÈÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤Î2man Live¡ÖSir Vanity presents ¡ÈMixtape#1¡É feat.Soma Saito¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä¤¬·èÄê¡£2·î20Æü(¶â)20»þ¤è¤ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÈMixtape#1¡í¤Ï2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡¦3·î8Æü(Æü)¤Î2DAYS¡¢TACHIKAWA STAGE GARDEN¤Ç³ÆÆü1¸ø±é¤º¤Ä³«ºÅÍ½Äê¡£Sir Vanity¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÇß¸¶Íµ°ìÏº¤ÈÃæÅç¥è¥·¥­¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î·¬¸¶À»¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÏÊÕÂçÀ»