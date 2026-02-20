¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÂè18²óMFÊ¸¸ËJ¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¿·¿Í¾Þ¡ÔÍ¥½¨¾Þ¡Õ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡Ø¤³¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò´©¡Ë¡Ô¿·ºî1°Ì¡Õ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±­»ôÍ­»Ö¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¡£TOKYO MX¡¦BSÆü¥Æ¥ì¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦WOWOWÂ¾¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè7ÏÃ¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤ÆOA¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³Ú¶Ê¡ÖBreathe¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡ÖReBreathe¡×¤ÏÆ±TV¥¢¥Ë¥á¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤â¼ê³Ý¤±¤¿LIN¡ÊMADKID