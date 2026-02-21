£±£¶Æü¤«¤é¤Î½µ¤Ï¡¢±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤¬Í¥Àª¡£¡ÖÆüÊÆ¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Îº¹¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼å¤¤GDP¡¢CPI¤Î¿­¤ÓÆß²½¤ò¼õ¤±¤¿Æü¶ä¤Î¿µ½Å»ÑÀª¤¬±ß¤ò²¡¤·²¼¤²¡¢µÕ¤ËÊÆ¶âÍ»Åö¶É¤Î¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È°ìÏ¢¤Î¶¯¤¤ÊÆ»ØÉ¸¤¬¥É¥ë¤ò»Ù¤¨¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ£²¡¥£°¤Î³«»Ï¤ÇÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬±ß°Â¤ËºîÍÑ¤¹¤ëÌÌ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤Î¼å¤¤¸ÛÍÑÅý·×¤¬¥Ý¥ó¥ÉµÞÍî¤ò¾·¤­¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÎ®¤ì¤«¤é±ß¹â¡¦¥É¥ëÇä¤ê¤¬°ì»þ¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢