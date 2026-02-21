¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤­¤Ê¡ÖTKG¡×¤Î¥ì¥·¥Ô Ä«¿©¤ÎÂçÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ëÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡ÊTKG¡Ë¡£Çò¤¤¤´ÈÓ¤ËÍñ¤ò¤«¤±¤ë¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£TKG¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·Ë°¤­¤Æ¤­¤¿¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤ì¤«¤é¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤­¤Ã¤ÈÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤¬Íî¤Á¤ë¤Ï¤º¡£ ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÂçÊÑ¿È¡ª¡© º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï