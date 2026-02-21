20Æü¡¢»°½Å¸©¤ÎÄ»±©»Ô²­¤ÇÍ·µùÁ¥¤Ë²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä»±©»Ô¤Î¹ñºêÄ®²­¤Ç20Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢²ßÊªÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿Í·µùÁ¥¡Ö¸ùÀ®´Ý¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿60ºÐ¤«¤é85ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ­13¿Í¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤À¤Ã¤¿84ºÐ¤È67ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¤·¤¿Æ±¶È¼Ô¡§¡ÊÁ¥¤¬¡Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë½Ö´Ö¤â¸«¤¿¡£¡Ö´í¤Ê¤¤´í¤Ê¤¤¡×¤Ã