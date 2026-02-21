― ¥À¥¦¤Ï230¥É¥ë¹â¤ÈÈ¿È¯¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î°ã·ûÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ´ë¶È¼ý±×¤Î²þÁ±´üÂÔ¤«¤éÇã¤¤Í¥Àª ― £Î£Ù¥À¥¦ 49625.97 ( +230.81 ) £Ó¡õ£Ð500 6909.51 ( +47.62 ) £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ 22886.07 ( +203.34 ) ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê4.083 ( +0.015 ) £Î£Ù(WTI)¸¶Ìý 66.48 ( +0.08 ) £Î£Ù¶â 5080.9 ( +83.5 ) £Ö£É£Ø»Ø¿ô19.09 ( -1.14 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)57145 ( +305