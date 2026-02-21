¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï3·î4Æü¤Ë¡ÖSpecial Apple Experience¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎ÷²ÁÈÇMacBook¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎºÇ¿·¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ ¸½ºß¡¢ÅÐ¾ì¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Î÷²ÁÈÇM