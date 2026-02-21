º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç­¤Á¤ã¤ó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¤Ç¤­¤¿¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë²Ä°¦¤¤»Ñ¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÌÌÇò¤µ¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª Åê¹Æ¤Ï¡¢X¤Ë¤Æ592Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤²¤¨wwwww¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤ì¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤ò°¦Ç­¤ËÀßÄê¢ª¡Ø20:00¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡Ä»×¤ï¤º¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ø