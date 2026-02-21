¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊ¸²½·÷¤ÇÉÔÆ»ÆÁ¤Ê¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¡¢¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ï°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¥¦¥½¤ò¿¿¼Â¤è¤ê¤âÆ»ÆÁÅª¤È¸«¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Selective (dis)honesty: Choosing overly positive feedback only when the truth hurts - Cantarero - 2026 - British Journal of Social Psychology - Wiley Online Libraryhttps://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjso.