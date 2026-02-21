¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û20Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ03Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á154±ß97Á¬¡Á155±ß07Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1776¡Á86¥É¥ë¡¢182±ß67¡Á77Á¬¡£2025Ç¯12·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡ËÊª²Á»Ø¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ2.9¡ó¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¸åÂà¤·¡¢¥É¥ëÇã¤¤±ßÇä¤ê¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£