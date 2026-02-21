¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤Î°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£»£±Æ¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëÃæ¡¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤Î°õ¾Ý¤ä¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥í¥á¥í¡×¡ÈÌ¼¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¸þ°æÍýËÜºî¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥ä¥ó¥­¡¼Ì¼¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¤Ë°å»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éµìÂÖ