¢§°ñ¾ë¸©¡Ê¿å¸ÍÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å»þ¡¹À²¤ì¢§ÆÊÌÚ¸©¡Ê±§ÅÔµÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì¸å¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì¸å¤¯¤â¤ê¢§·²ÇÏ¸©¡ÊÁ°¶¶ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì¢§ºë¶Ì¸©¡Ê·§Ã«ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì¡ÚÃáÉãÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¢§ÀéÍÕ¸©¡ÊÄ¸»ÒÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡ÚËÌÅìÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡ÚÆîÉô¡Û¤¯